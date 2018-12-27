Красноярск, 27 декабря, 2018, 09:40 — ИА Регнум. В Красноярске состоялось торжественное открытие самой высокой ёлки в России — 55-метровой зелёной красавицы. Одномоментно на ней загорелись десятки тысяч разноцветных диодов, которые составили уникальные светодинамические рисунки.

Пресс-служба городской администрации Красноярска На главной городской ёлке Красноярска зажглись 60 тысяч огней

Как сообщает пресс-служба городской администрации, этой зимой любимое место отдыха красноярцев — Татышев превратился в остров света. Украшением стал новогодний городок, тема которого — «Светопритяжение». Для горожан созданы необычные подсвеченные локации: зеркальный тоннель, волшебный лес с животными, лабиринт, скульптуры сказочных персонажей.

На территории острова на радость детям и взрослым построено рекордное количество ледяных горок — более 13. Длина самой большой — 100 метров, ещё две — по 80, причём все три горки со светящимися интерактивными спусками и скатами.

В церемонии открытия ёлки на острове Татышев приняли участие глава Красноярска Сергей Ерёмин и председатель Красноярского городского Совета депутатов Наталия Фирюлина.

Обращаясь к горожанам, Сергей Ерёмин отметил: «Остаётся пять дней до исторического Нового 2019 года. А сегодня мы открыли самую большую ёлку в Евразии. Этой зимой мы постарались сделать Красноярск самым волшебным: украсили город иллюминацией, построили необычные городки и большое количество горок. В каждой «комнате» нашего общего дома поставили по красавице-ёлке. Всё это сделано для того, чтобы красноярцы запомнили встречу 2019 года! И гордились нашим любимым Красноярском!».

Кульминацией праздника стал красочный фейерверк, который буквально озарил остров Татышев и подарил незабываемые эмоции всем участникам.