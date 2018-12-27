Ярославль, 27 декабря, 2018, 12:40 — ИА Регнум. Должность главного архитектора Ярославля займет начальник управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор Переславля-Залесского Артем Цымбалов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru Владимир Волков и Артем Цымбалов

Цымбалов еще продолжает трудится в мэрии Переславля, но уже появляется на официальных мероприятиях с мэром Ярославля Владимиром Волковым. В частности, переславский чиновник принял участие во встрече Волкова с руководством Ярославского государственного технического университета, о которой сообщил официальный сайт мэрии города 26 декабря.

Артем Цымбалов — выпускник технического университета, окончил архитектурно-строительный факультет. Одним из его преподавателей был последний официальный главный архитектор Ярославля Аркадий Бобович.

Я не очень хорошо знаю Артема Цымбалова, помню его только студентом. Хорошо, что у него есть профильное образование. Но важно не только, кто будет главным архитектором, важно, какие полномочия у него будут. Я считаю, что главный архитектор должен возглавлять структурное подразделение, отвечающее за архитектуру и градостроительство. Если же он будет работать в ранге советника — это бессмысленно. Главный архитектор должен принимать решения и нести за них ответственность», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Аркадий Бобович.

О том, что в Ярославле вновь появится главный архитектор, мэр Владимир Волков заявил во время одного из эфиров городского телевидения. Стоит отметить, что градозащитники и архитекторы Ярославля не раз требовали вернуть этот пост, упраздненный несколько лет назад.

Это было сделано при прошлом мэре Ярославля Владимире Слепцове. Сейчас должность существует в структуре департамента архитектуры и земельных отношений. Главный архитектор является заместителем директора департамента. При Слепцове эта должность готовилась для архитектора Ильи Клягина, но он так и не занял ее, оставшись советником мэра на общественных началах. В настоящее время место вакантно.

Полномочия главного архитектора — участие в различных коллегиальных органах по вопросам градостроительства на уровне города и региона. У него нет права «вето» на какую-либо застройку. Главный архитектор должен участвовать в принятии решений по генплану города, правилам землепользования и застройки, архитектурным решениям главных улиц города.

Официально решение о назначении Цымбалова главным архитектором не принято.