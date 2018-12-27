Калуга, 27 декабря, 2018, 12:37 — ИА Регнум. За последние десять лет АО «Калужский электромеханический завод», который входит в структуру оборонно-промышленного комплекса России, в семь раз увеличил показатели объёма выпуска продукции и выручки от её реализации. Только в 2018 году сумма вложений в реконструкцию и техническое перевооружение предприятия составила 1,4 млрд рублей. Как сообщили 27 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, такие цифры были озвучены на торжественное собрание коллектива работников завода, посвященного итогам уходящего года.

Admoblkaluga.ru На торжественном собрании коллектива, посвященного итогам 2018 года

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Основная продукция — средства связи специального и гражданского назначения, товары народного потребления. По словам генерального директора предприятия Бориса Мовтяна, завод стабильно развивается. Подготовка новых кадров ведётся во взаимодействии с профессиональными учебными учреждениями области и с КФ МГТУ им. Баумана.

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Для расширения спектра выпускаемой продукции и освоения новых рынков АО «КЭМЗ» активно сотрудничает с ведущими техническими университетами страны, участвует в конкурсах инновационных проектов. На реализацию двух проектов получено финансирование от Фонда развития промышленности и Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Это позволило предприятию приступить к производству новой, не уступающей зарубежным аналогам, продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года одно из старейших градообразующих предприятий Калуги — Калужский электромеханический завод — отметило 100-летний юбилей.