Москва, 27 декабря, 2018, 12:24 — ИА Регнум. В 2018 году уехать за границу из-за долгов не смогут почти 3 млн граждан России. Именно такое количество постановлений о временном ограничении на выезд из РФ, по данным Федеральной службы судебных приставов, действовало на начало декабря.

(сс) Didgeman Шлагбаум

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Так, почти треть из них — 863 тыс. человек составили должники по кредитам, 558 тыс. (или 19%) задолжали по алиментным обязательствам, ещё 285 тыс. (10%) накопили задолженность за услуги ЖКХ.

В 2017 году число невыездных должников было более чем в полтора раза меньше — 1,7 млн человек, пишет ТАСС. Всего за 11 месяцев 2018 года на исполнении в Пограничной службе ФСБ России находилось порядка 7 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из России.

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Как сообщало ИА REGNUM, на начало ноября 2018 года общая задолженность физических лиц и индивидуальных предпринимателей в России составляла 3,8 трлн рублей. Сумма задолженностей выросла за год на 5,5%. На исполнении ФССП находилось 31,3 млн исполнительных производств в отношении должников. Годом ранее за тот же период производств было 26,5 млн.