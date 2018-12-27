Москва, 27 декабря, 2018, 12:22 — ИА Регнум. Управа района Москворечье-Сабурово города Москвы потратит 285 тыс. рублей из бюджета города на организацию и проведение праздничного культурно-массового мероприятия, посвященного встрече Нового, 2019 года, — «для жителей района». Контракт подписан ещё летом 2018 года и сейчас числится в стадии «исполнения», действуя до 31 декабря 2018 года. Судя по документации, жителей ждут концертная программа не менее четырёх часов и праздничный фуршет, на котором планируют подавать салат из морепродуктов, стейк из сёмги, закуску с форелью. Вот только пригласят на это мероприятие «для жителей» всего 150 человек из 80,5 тыс. проживающих в районе. Именно на такое число должны быть напечатаны приглашения, где и будет указано время, место и дата предновогоднего корпоратива, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Лукиан Попов. Своя компания. 1904

Государственный контракт на «оказание услуг по организации и проведению праздничного культурно-массового мероприятия, посвященного встрече Нового, 2019 года, для жителей района Москворечье-Сабурово» был подписан управой с частным предпринимателем Константином Марьинским 9 июля 2018 года. Провести мероприятие должны в декабре, а точнее до 31 декабря 2018 года. На сегодня в базе закупок контракт числится как исполняемый, но ещё не исполненный. Марьинский в 2016 году также выступал исполнителем аналогичного контракта, заключённого с управой того же района, но цена сделки была 373,5 тыс. рублей. Тогда приглашений было 192, а в целом даже ассортимент закусок был тем же.

В 2018 году начальная цена контракта также заявлялась 500 тыс. рублей, но в итоге была снижена до 285 тыс. рублей. По условиям контракта, частный предприниматель должен осуществить аренду «зала на территории района Москворечье-Сабурово не далее, чем 500 метров от метрополитена и не далее, чем 1000 метров от управы района Москворечье-Сабурово города Москвы». Площадь зала должна быть не менее 170 кв. м, а вмещать он должен не менее 220 человек. В задачи исполнителя также входит изготовление 150 приглашений.

«Приглашения должны быть предоставлены в управу района не позднее чем за семь дней до даты проведения мероприятия», — отмечается в техзадании.

Помимо этого, в задачи исполнителя входит художественно-декорационное оформление места проведения, доставка, монтаж и демонтаж оборудования, организация праздничной программы не менее чем на четыре часа. В составе концерта должно быть не менее одной шоу-группы от четырёх человек, иллюзионист и микромагия. Предусмотрен и банкет, на котором планируется подавать мясное ассорти (колбаса, буженина, язык отварной, рулет куриный, зелень), морской бриз (семга, форель, зелень), сырную тарелку, салат из морепродуктов, стейк из семги с гарниром, стейк из свинины с гарниром, десерты, напитки и фрукты.

Основная интрига — кто же попадёт в число приглашённых 150 человек из 80,5 тысячи жителей района Москворечье-Сабурово, и по какому принципу будет проходить отбор.

Напомним, в ряде городов России руководители администраций запретили проводить новогодние корпоративы за бюджетный счёт. Такое решение приняла мэр Якутска Сардана Авксентьева, предложив потратить ежегодно выделяемые на праздничное мероприятие деньги на благотворительность — акции в социальных учреждениях города.

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