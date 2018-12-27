Багдад, 27 декабря, 2018, 12:20 — ИА Регнум. Визит президента США Дональда Трампа в Ирак и встреча с американскими военными не обошлась без эмоционального эпизода, рассказала на своей странице в твиттере пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс:

Цитата со страницы Сары Сандерс в Twitter Трамп и военные

«Мощный момент: член армии США сказал президенту, что вернулся на службу из-за него. А президент Трамп ответил: «И я здесь из-за вас». Я встретила его после, и он отдал мне нашивку со своего рукава. Невероятно».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп посетил американскую военно-воздушную базу аль-Асад в Ираке.