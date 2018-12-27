Киев, 27 декабря, 2018, 12:14 — ИА Регнум. Компания Rothschild Trust, которая управляет кондитерской компанией президента Украины Петра Порошенко, впервые выплатит ему дивиденды, сообщило 27 декабря издание «Зеркало недели».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шоколадный король

По данным журналистов, размер выплат составит более $20 млн, из которых более $2 млн получит украинское государство в виде налогов.

«Дивиденды… Порошенко направляет на… популяризацию развития государственности, идей евроатлантической интеграции, поддержку создания единой поместной православной церкви, развития украинского языка. На политрекламу Порошенко также тратит собственные средства», — заявили в пресс-службе администрации президента Украины.

Напомним, в 2016 году после многочисленных обвинений в принадлежности к олигархату Порошенко «избавился» от бизнеса, передав Roshen во временное управление так называемому «слепому» трасту Rothschild Trust.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году задекларированные доходы Порошенко увеличились в 12 раз, составив примерно $7 млн.

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Корпорация Roshen занимает 25-ю строчку мирового рейтинга кондитерских компаний.

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