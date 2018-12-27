Впервые за три года Порошенко получит дивиденды от компании Roshen — СМИ
Киев, 27 декабря, 2018, 12:14 — ИА Регнум. Компания Rothschild Trust, которая управляет кондитерской компанией президента Украины Петра Порошенко, впервые выплатит ему дивиденды, сообщило 27 декабря издание «Зеркало недели».
По данным журналистов, размер выплат составит более $20 млн, из которых более $2 млн получит украинское государство в виде налогов.
«Дивиденды… Порошенко направляет на… популяризацию развития государственности, идей евроатлантической интеграции, поддержку создания единой поместной православной церкви, развития украинского языка. На политрекламу Порошенко также тратит собственные средства», — заявили в пресс-службе администрации президента Украины.
Напомним, в 2016 году после многочисленных обвинений в принадлежности к олигархату Порошенко «избавился» от бизнеса, передав Roshen во временное управление так называемому «слепому» трасту Rothschild Trust.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году задекларированные доходы Порошенко увеличились в 12 раз, составив примерно $7 млн.
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Корпорация Roshen занимает 25-ю строчку мирового рейтинга кондитерских компаний.
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