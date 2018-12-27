Москва, 27 декабря, 2018, 11:51 — ИА Регнум. В Совфеде делают два вывода из заявлений Киева о том, что вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли под контроль почти всю «серую зону» в Донбассе, передает корреспондент ИА REGNUM 27 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации РФ

«Если информация, которую обнародовал советник президента Украины Юрий Бирюков, соответствует действительности, то из нее вытекают по меньшей мере два вывода», — сказал член Совфеда Франц Клинцевич.

Киев не только грубо нарушает Минские соглашения, но и нагло бахвалится этим, рассуждает сенатор.

«И какова цена в связи с этим обвинений в адрес России, к которым прибегают западные страны, в том числе и наши партнеры по нормандскому формату, обосновывая необходимость антироссийских санкций? Полушка в базарный день», — делает он первый вывод.

Наконец, захват украинскими военными «серой зоны» в Донбассе недвусмысленно свидетельствует о приближении большой войны в этом регионе, считает Клинцевич.

«Киев явно не собирается останавливаться на достигнутом. В то же время можно понять и стремление ополченцев восстановить статус-кво», — указал он.

Большая война в центре Европы — это проблема не только Украины, заключил Клинцевич.