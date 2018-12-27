В Совфеде сделали два вывода о «захвате» Киевом «серой зоны» Донбасса
Москва, 27 декабря, 2018, 11:51 — ИА Регнум. В Совфеде делают два вывода из заявлений Киева о том, что вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли под контроль почти всю «серую зону» в Донбассе, передает корреспондент ИА REGNUM 27 декабря.
«Если информация, которую обнародовал советник президента Украины Юрий Бирюков, соответствует действительности, то из нее вытекают по меньшей мере два вывода», — сказал член Совфеда Франц Клинцевич.
Киев не только грубо нарушает Минские соглашения, но и нагло бахвалится этим, рассуждает сенатор.
«И какова цена в связи с этим обвинений в адрес России, к которым прибегают западные страны, в том числе и наши партнеры по нормандскому формату, обосновывая необходимость антироссийских санкций? Полушка в базарный день», — делает он первый вывод.
Наконец, захват украинскими военными «серой зоны» в Донбассе недвусмысленно свидетельствует о приближении большой войны в этом регионе, считает Клинцевич.
«Киев явно не собирается останавливаться на достигнутом. В то же время можно понять и стремление ополченцев восстановить статус-кво», — указал он.
Большая война в центре Европы — это проблема не только Украины, заключил Клинцевич.