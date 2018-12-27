Москва, 27 декабря, 2018, 11:48 — ИА Регнум. В Москве по итогам 2018 года будет выполнен плановый показатель по вводу недвижимости, сообщили ИА REGNUM 27 декабря в управлении Росреестра по Москве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«Значительно выровнялись темпы ввода недвижимости в течение года и, соответственно, динамика кадастрового учета вводимых в эксплуатацию объектов», — заявил руководитель управления Игорь Майданов.

Пока в столице введено в эксплуатацию 7,8 млн «квадратов» недвижимости, из которых 3,2 млн квадратных метров — жилой фонд.

По словам Майданова, по итогам 2018 года будет достигнут плановый показатель в 8,5 млн квадратных метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в России для решения проблемы обманутых дольщиков потребуется 3−5 лет.