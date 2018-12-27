Москва, 27 декабря, 2018, 11:40 — ИА Регнум. Законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за нарушения правил управления маломерным судном, внесла в Госдуму Волгоградская областная Дума, передает корреспондент ИА REGNUM 27 декабря. Наказание последует в случае причинения тяжкого вреда здоровью или причинение смерти на воде. Санкции предполагают до семи лет лишения свободы.

Гидроцикл

Предлагается внести изменения в УК РФ, дополнив его статьей 2632, устанавливающей уголовную ответственность за нарушение судоводителем, управляющим маломерным судном не в силу выполняемой им работы или занимаемой должности, правил пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью или смерть потерпевшего (потерпевших).

Авторы обратили внимание на рост числа несчастных случаев на воде из-за ошибок управления лодками, катерами и гидроциклов, а также по вине пьяных «за штурвалом».