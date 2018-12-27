Москва, 27 декабря, 2018, 11:37 — ИА Регнум. Жители Москвы отмечают положительные изменения в качества электропоездов «Иволга». По мнению 75% москвичей, электрички стали комфортнее, чище (75%) и современнее (56%). Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Wikimedia.org Электропоезд «Иволга»

Увеличение количества направлений электропоездов отметили 34%, отсутствие вандализма и хулиганства — 29% респондентов. 24% считают электропоезда «Иволга» одним из самых безопасных видов транспорта. Только 3% москвичей не заметили никаких улучшений.

50% пассажиров во время поездки на электропоезде «Иволга» читают новости в интернете, просмотривают соцсети и общаются в мессенджерах.

36% москвичей и гостей столицы слушают музыку. 32% ничем не занимаются или смотрят в окно. Читают книги 21% опрошенных, а 10% спят.

Опрос проведен в ноябре 2018 года. В опросе приняли участие 1000 респондентов в возрасте 18 лет и старше, проживающих в Москве.

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Как сообщало ИА REGNUM, по Московским центральным диаметрам (МЦД) поезда «Иволга» начал курсировать в начале декабря 2018 года. В каждом поезде установлены информационные экраны.

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