«Сколько волка ни корми...»: соцсети о заявлении Лолиты по поводу Крыма
Симферополь, 27 декабря, 2018, 11:44 — ИА Регнум. Певица Лолита Милявская призналась, что в душе считает Крым украинским. Такое заявление вызвало широкий резонанс в соцсетях. Пользователи Twitter считают, что мнение Лолиты «привязано к курсу рубля» и предлагают вернуться на родину.
Юзеры пришли к выводу, что в России артистка зарабатывает недостаточно много, поэтому ей нужно периодически выступать и на Украине. Однако нынешняя политическая ситуация ставит под вопрос дальнейшую деятельность Лолиты на её родине, поэтому она решила «обезопасить» себя.
«Говорит это, чтобы не запретили въезд в Незалежную. Бабки нужны ей, а в России не идут на неё. Устарела и смешна», — считает Авдотья А.
«Хочется на двух стульях усидеть: и там зарабатывать, и тут», — пишет Сергей В.
«Сколько волка ни корми, а он всё в лес смотрит. Так и Лолита в России обитает, а свою ридну Украину защищает», — отметила Лариса С.
Некоторые пользователи и вовсе считают, что после неуважительного заявления Лолита должна вернуться на Украину, поскольку «загостилась».
Напомним, Лолита Милявская в интервью YouTube-каналу «Крючок.TV» заявила, что в душе Крым для нее — по-прежнему Украина. Певица добавила, что для нее «не существует никаких политических игр» и, приезжая в Крым, она поет песни на украинском языке.