Сан-Франциско, США, 27 декабря, 2018, 11:41 — ИА Регнум. Издание The Esports Observer опубликовало список самого просматриваемого контента на сервисе прямых трансляций Twitch. Первое место заняли трансляции по игре Fortnite, которые геймеры смотрели в общей сложности 18,55 млн часов, сообщается на сайте издания.

Sergey Galyonkin Fortnite на E3 2018

https://twitter.com/esportsobserved/status/1077843961518137344

Специалисты The Esports Observer исследовали активность пользователей Twitch в период с 17 по 23 декабря. Второе место в списке заняла игра League of Legends (12,75 млн часов), а третье — трансляции, на которых стримеры просто разговаривают (12,68 млн часов). Эксперты особенно отметили MMORG Atlas, о которой не слишком лестно отзываются игроки — она попала на четвёртое место (7,66 млн часов), обогнав популярные Dota 2 и PUBG.

Напомним, что Twitch — стриминговый сервис, ставший особенно популярным для геймеров и летсплееров (игроки, которые записывают прохождение игр на видео). Сервис принадлежит компании Twitch Interactive, одному из подразделений компании Amazon. Несмотря на обилие контента по разным тематикам, основой работы сервиса являются видеоигры: прохождения, игровые стримы, киберспортивные чемпионаты и различные игровые выставки.