Санкт-Петербург, 27 декабря, 2018, 11:26 — ИА Регнум. 27 декабря в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге открывается выставка «Идущий на грозу», посвященная жизни и творчеству известного русского писателя Даниила Гранина. Она приурочена к 100-летию со дня рождения прозаика, ушедшего из жизни в 2017 году, когда ему было 98 лет. Экспозиция охватывает большой жизненный и литературный период: от первых рассказов в журнале «Резец» в 1937 году до самых поздних произведений — «Последняя тетрадь», «Мой лейтенант», «Она и все остальные. Роман о любви и не только». Авторы выставки попытались не только представить известные произведения, такие как «Иду на грозу», «Зубр» и другие, но и проследить путь их героев, где-то вымышленных, но по большей части реальных, таких как философ и биолог Александр Любищев, генетик Николай Тимофеев-Ресовский и других.

Kremlin.ru Даниил Гранин

Выставка будет открыта до 6 февраля.