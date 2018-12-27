Москва, 27 декабря, 2018, 11:21 — ИА Регнум. В Вене уверены — проект строительства газопровода «Северный поток — 2» будет успешно реализован. Об этом заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

Nord-stream2.com Процесс сварки газопровода

По словам российского дипломата, «Северный поток — 2» является наиболее перспективным начинанием в рамках российско-австрийского энергетического партнерства.

«По дну Балтики уже проложено более трехсот километров газопровода. В успешную реализацию этого проекта здесь верят», — цитирует его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что Австрия проявляет заинтересованность в строительстве газопровода «Северный поток — 2», который пройдёт из России в Германию по дну Балтийского моря.

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