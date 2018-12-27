Москва, 27 декабря, 2018, 11:19 — ИА Регнум. Бессрочный вид на жительство для иностранных граждан предлагает ввести МВД России. Проект соответствующего федерального закона опубликован на портале проектов нормативных актов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Таким образом, иностранцам не придется продлевать вид на жительство каждые пять лет. Предполагается, что документ вступит в силу в сентябре 2019 года.

В документе говорится, что новый подход упростит механизм реализации института постоянного проживания в РФ. При этом отношения в сфере налогообложения и сборов будут пересмотрены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МВД предложило указывать на последней странице паспорта гражданина РФ напоминание о необходимости его замены по достижению возраста 20 и 45 лет. На обновление документа отводится один месяц.

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