Краснодар, 27 декабря, 2018, 11:07 — ИА Регнум. 25 декабря на заседании совета директоров Газпрома был рассмотрен вопрос развития рынка бункеровки морских судов с силовыми установками, работающими на сжиженном природном газе.

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С 2015 года Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов MARPOL ужесточила требования к предельному содержанию серы в судовом топливе с 1% до 0,1% для территорий, входящих в зоны контроля выбросов — Балтийское и Северное моря, пролив Ламанш, побережье Северной Америки, Карибское море. С 2020 года MARPOL устанавливает общемировые ограничения по предельному содержанию серы в судовом топливе в объеме не более 0,5%. Это существенно сократит использование мазута и увеличит потребление СПГ как топлива, соответствующего новым требованиям.

Газпром продолжает сооружение Комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе компрессорной станции «Портовая». Поставки с завода планируется осуществлять, в том числе, для бункеровки морских судов в России. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 2019 год. «Газпром» также прорабатывает вопросы строительства заводов в районе Черного моря и на Дальнем Востоке России.

Специализированное подразделение газовой компании «Газпромнефть Марин Бункер» разрабатывает проект судна-бункеровщика СПГ. На данный момент в мире насчитывается всего четыре подобных судна и одиннадцать малотоннажных судов-газовозов, часть из которых адаптирована под бункеровку СПГ.

По итогам заседания совета директоров правлению Газпрома поручено продолжить работу по созданию инфраструктуры по производству и сбыту СПГ в качестве бункерного топлива. Если по проекту строительства СПГ-завода все инвестиционные решения приняты и идут непосредственные работы, то о проектах СПГ-заводов в районе Черного моря ранее информации в открытых источниках не было.