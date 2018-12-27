Анкара, 27 декабря, 2018, 11:05 — ИА Регнум. При помощи разработанного турецкими специалистами программного продукта Octopus («Осьминог») удалось отразить кибератаку на штаб-квартиру Вооруженных сил страны, со ссылкой на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщает Hürriyet Daily News.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Разработанное нами программное обеспечение под названием Octopus блокировало хакерское нападение на штаб-квартиру военного командования», — цитирует издание слова главы государства.

Эрдоган подчеркнул, что на сегодняшний день кибератаки являются наибольшей угрозой для безопасности государства и частной жизни граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, выпустила отчет, согласно которому ущерб российской финансовой сферы от атак киберпреступников за год составил 2,96 млрд рублей.

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