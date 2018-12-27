Москва, 27 декабря, 2018, 11:04 — ИА Регнум. Сегодня, 27 декабря, президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником — Днём спасателя. Глава государства поблагодарил их за самоотверженную службу, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

В поздравительной телеграмме говорится, что подразделения МЧС всегда готовы к быстрым, решительным действиям в условиях повышенного риска в самой сложной обстановке.

Президент отметил, что люди, попавшие в беду, рассчитывают именно на сотрудников МЧС. Они уверены, что помощь обязательно придёт и спасатели сделают всё возможное и невозможное, чтобы спасти человеческие жизни.

«Кадровый потенциал МЧС будет укрепляться. Будет уделяться самое серьёзное внимание качественной разносторонней подготовке российских спасателей, а также социальной поддержке сотрудников и их семей», — выразил уверенность глава государства и пожелал сотрудникам МЧС успехов в нелёгкой и благородной службе.

Читайте также: МЧС и РАН разработают совместные проекты по предупреждению ЧС

Как сообщало ИА REGNUM, День спасателя в России установлен Указом президента РФ 26 ноября 1995 года. Дата праздника выбрана не случайно — именно 27 декабря 1990 года на основании постановления Совета министров РСФСР был образован Российский корпус спасателей.

На эту тему: Семь сериалов о профессии спасателя