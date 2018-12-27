Еманжелинск, Челябинская область, 27 декабря, 2018, 11:03 — ИА Регнум. В селе Еманжелинка Челябинской области пожар погубил троих человек. Среди погибших — мужчина, женщина и семилетний ребёнок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Цитата из к/ф «Прощание». реж Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР Пожар

Пожар возник поздним вечером 26 декабря. В ходе тушения огня были найдены тела погибших. По предварительной версии, пожар возник из-за ёлочной гирлянды.

По факту трагедии идёт доследственная проверка. Кроме того, свою проверку ведёт комиссия, в которую вошли министр социальных отношений Татьяна Никитина и один из вице-губернаторов.