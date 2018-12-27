Москва, 27 декабря, 2018, 10:59 — ИА Регнум. Экономический прогноз на 2019 год остаётся очень плохим из-за действий правительства России. Об этом 27 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя данные Минтруда о том, что в течение 2019 года российские работодатели могут уволить около 230 тыс. человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Нужно узнать — а сколько человек собираются взять на работу? — сказал Делягин. — Потому что есть увольнения, когда люди лишаются работы, а есть ситуации, когда люди увольняются и потом их нанимают на другие предприятия. Вместе с тем есть данные бизнес-сообщества, которые говорят о том, что четверть предприятий собираются сокращать численность занятых, а 18% собираются увеличить. То есть уже не так всё плохо».

Однако Делягин подчеркнул, что, если взглянуть на ситуацию с экономической конъюнктурой, то прогноз должен быть плохим вне зависимости от данных конкретного исследования.

«Потому что повышение НДС на 2% бьёт по экономике очень сильно, — сказал Делягин. — Кроме того, очень болезненно бьёт повышение цен на бензин. Правительство не собирается отказываться от налогового манёвра, и все понимают, что цена бензина будет расти. При этом и правительство Медведева, и Банк России проводят политику если не уничтожения, то подавления российской экономики, а значит, стоимость кредита останется более высокой, чем рентабельность большинства российских отраслей. Это то, чем наши реформаторы гордятся. Значит, реальный сектор будет лишён возможности кредитования. Тем не менее я подозреваю, что Росстат продолжит рассказывать нам о падении безработицы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Минтруд РФ опросил руководителей 46 тыс. предприятий РФ и пришел к выводу, что в течение 2019 года российские работодатели могут уволить около 230 тыс. человек, причём большинство сокращений коснётся Москвы и Санкт-Петербурга.

Как отмечают «Известия», сокращения первых месяцев нового года в большей степени коснутся работников банковской сферы. Кроме того, увольнять будут работников транспортной сферы, производства электрооборудования.