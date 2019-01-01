Москва, 1 января, 2019, 06:40 — ИА Регнум. С 1 января стоимость железнодорожных билетов увеличится на 3,9%, сообщает ИА REGNUM. Речь идет о стоимости билетов как на плацкарт, так и в общие вагоны в поездах дальнего следования.

Mikhail (Vokabre) Shcherbakov Электричка

Кроме того, вырастут цены на проезд в электричках.

По мнению ФАС, повышение тарифов позволит РЖД ускорить обновление подвижного состава и повысить конкурентоспособность железной дороги.

Вместе с тем в России можно будет приобрести так называемые невозвратные билеты — их стоимость будет дешевле, однако вернуть потраченные на них деньги можно в ограниченном ряде случаев.