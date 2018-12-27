Москва, 27 декабря, 2018, 10:51 — ИА Регнум. 25 декабря министр энергетики России Александр Новак в интервью «Коммерсанту» сделал следующее заявление: «Россия обеспечит поставку газа по долгосрочным контрактам в Европу даже в случае, если к декабрю 2019 года не удастся договориться с Украиной по транзиту российского газа через ее газотранспортную систему».

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Данное высказывание является самым загадочным из всех, сделанных руководителями российского топливно-энергетического комплекса. Каким именно образом Россия сможет обеспечить необходимые объемы с января 2020 года, господин министр не пояснил, дополнительных вопросов от журналиста не было.

Напомним, что к декабрю 2019 года будет завершено строительство магистрального морского газопровода «Северный поток — 2» мощностью 55 млрд кубометров газа в год — в соответствии с договорными обязательствами, маршрут СП-2 заканчивается в считаных метрах от берега Германии в районе города Грайфсвальд. Сухопутное продолжение, МГП EUROGAL пропускной способностью 51 млрд кубометров газа в год, маршрут которого пролегает от побережья до границы с Чехией, будет завершено в декабре 2020 года, затем магистраль должна будет пройти через территорию этой страны до границы с Австрией и далее до подземного хранилища газа «Баумгартен» на ее территории. Последний участок маршрута в настоящее время находится на стадии согласования, ориентировочно начало работы должно произойти в середине 2020 года. Кроме того, к декабрю 2019 года должно быть завершено строительство второй нитки сухопутной части МГП «Турецкий поток», маршрут которого закончится на границе Турции и Евросоюза. Дальнейшее продолжение маршрута также находится на стадии согласования, полное окончание строительства может завершиться не ранее 2021 года.

В том случае, если после декабря 2019 года транзит российского газа через газотранспортную систему Украины будет прекращен, то каким образом может быть обеспечена поставка газа европейским потребителям по долгосрочным контрактам, из открытых источников узнать невозможно. Остается надеяться, что в ближайшее время господин Новак даст какие-то пояснения по этому поводу.