Пекин, 27 декабря, 2018, 10:51 — ИА Регнум. Представители США и Китая проведут встречу по вопросам торговли в январе, заявили 27 декабря в министерстве торговли КНР, сообщает британское агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По словам пресс-секретаря ведомства Гао Фэна, перед встречей продолжат «интенсивные» телефонные переговоры.

Напомним, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что делегация министерства торговли США направится в Пекин 7 января, где проведет переговоры с китайскими коллегами.