Кито, 27 декабря, 2018, 10:55 — ИА Регнум. 26 декабря в Эквадоре вступил в силу указ правительства о повышении цен на топливо, передает канал TeleSur.

(сс)Falkenpost Бензин

Указ затронул топливо типов «Экстра» и «Экопаис». Их стоимость поднимется с $1,48 до $1,85 за галлон (3,785 л). Ранее была повышена стоимость топлива типа «Супер», выросшая с $2,30 до $2,98.

Как отмечает газета El Universo, по данным министерства экономики Эквадора, несмотря на это повышение, стоимость топлива в стране остается самой низкой в регионе, если не брать в расчет охваченную жесточайшим экономическим кризисом Венесуэлу.

Самые высокие цены на бензин в Южной Америке зафиксированы в Уругвае ($6,05), Чили ($4,8), Парагвае ($4,14) и Перу ($4,11). В Венесуэле стоимость галлона составляет $0,03.