Челябинск, 27 декабря, 2018, 10:46 — ИА Регнум. В Челябинской области компания «Красное и Белое» не имеет задолженности по налогам. Об этом журналистам заявил глава областного управления ФНС Михаил Бирюк.

RobillardMichel Обыск

Как пишет издание Znak.com, ООО «Абсолют», которое является основным юридическим лицом группы, уже уплатило налоги в размере 1,9 млрд рублей.

При этом, по неофициальным данным, причина прошедших 26 декабря оперативных мероприятий связана с налогами. Официальных комментариев пока нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 26 декабря сотрудники ФСБ пришли с обыском в челябинский офис компании. Также обыски прошли в некоторых других городах.