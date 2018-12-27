Великий Новгород, 27 декабря, 2018, 10:23 — ИА Регнум. В Великом Новгороде начата проверка по факту гибели трёхлетнего ребёнка в результате пожара в общежитии на улице Космонавтов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета РФ, пожар произошёл ночью.

(сс)GDJ Пожар

Трёхлетний ребёнок, которого пожарные вынесли из горящей комнаты, скончался в больнице, не приходя в сознание.

«Для установления точной причины смерти ребёнка назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в региональном управлении СКР.

В ГУ МЧС России по Новгородской области уточнили, что пожар в доме 6-а по улице Космонавтов возник в 00:39 27 декабря. Горела комната на восьмом этаже 9-этажного здания.