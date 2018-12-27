Москва, 27 декабря, 2018, 10:19 — ИА Регнум. На вокзалах Москвы установили новогодние ёлки. Самая большая 15-метровая ель установлена на Белорусском вокзале, сообщается на портале мэра Москвы.

Новогодняя елка

На Ленинградском вокзале в зале ожидания ёлку украсили игрушками, которые сделали дети железнодорожников своими руками. Также новогодние ёлки от трёх до восьми метров можно увидеть в залах ожидания и на площадях у Киевского, Курского, Павелецкого, Рижского, Савеловского, Казанского и Ярославского вокзалов.

Кроме того, РЖД в 2018 году подготовили для москвичей и гостей города приятные сюрпризы. Так, на всех девяти вокзалах 31 декабря прозвучат особенные новогодние поздравления от руководителей вокзалов.

Также в преддверии Нового гола на московских вокзалах пройдет около 20 праздничных мероприятий. Пассажиров ждут поздравления от Дедов Морозов и Снегурочек, концерты и новогодние конкурсы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве уменьшились расходы на новогодние торжества для встречи 2019 года. Выделенная сумма, 972 млн рублей, в полтора раза меньше, чем при встрече 2018 года, и в трое ниже, чем в 2016 году.

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