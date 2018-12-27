Москва, 27 декабря, 2018, 10:17 — ИА Регнум. Два спутника дистанционного зондирования Земли серии «Канопус-В», выведенные на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1а», взяты на управление Роскосмосом. Об этом в своем Twitter написал 27 декабря глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Цитата из м/ф «Тайна третьей планеты». реж Роман Качанов. 1981. СССР Космос

«Солнечные батареи раскрыты. Параметры телеметрии в допуске», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/Rogozin/status/1078139564773044224

Также Рогозин добавил, что после запуска указанных космических аппаратов российская группировка дистанционного зондирования Земли «расширила свои возможности».

Напомним, ранее стало известно, что 27 декабря в 05:07 мск был осуществлен успешный старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» со стартового комплекса космодрома «Восточный» в Амурской области.

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