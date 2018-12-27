Москва, 27 декабря, 2018, 10:12 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов просят мэра Москвы Сергея Собянина не подписывать закон о повышении штрафов за неоплаченную парковку. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 декабря, соответствующее письмо парламентарии направили столичному градоначальнику.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парковка

Накануне Мосгордума приняла решение повысить в два раза штрафы за неоплату парковки — с 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей. Столичные парламентарии объяснили инициативу тем, что штраф в 2,5 тыс. рублей «не соответствует степени общественной опасности деяния и принципам экономической целесообразности».

С такой позицией в Госдуме не согласились.

«Очевидно, что данное решение необоснованно, а аргументация авторов инициативы представляется в значительной степени надуманной. В частности, утверждается, что нынешний размер штрафа «не соответствует степени общественной опасности деяния и принципам экономической целесообразности». Что касается экономики, готовность депутатов Мосгордумы использовать дополнительный повод для пополнения бюджета объяснима, однако упоминание «общественной опасности деяния» в данном контексте вызывает лишь недоуменные вопросы», — говорится в письме на имя Собянина.

Они также обратили внимание на то, что репрессивные по своей сути поправки о повышении штрафов за неоплаченную парковку приняты в рекордные сроки и, что характерно, в канун новогодних праздников, порождая тем самым дополнительную социальную напряженность в среде автовладельцев.

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Парламентарии также указали на многочисленное количество технических ошибок, из-за которых добросовестным автовладельцам регулярно приходится оспаривать штрафы.