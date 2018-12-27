Соледар, ДНР, 27 декабря, 2018, 10:13 — ИА Регнум. За минувшие сутки зафиксировано 17 случаев нарушения перемирия в ДНР со стороны ВСУ, сообщили 27 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Танк ВСУ

В общей сложности по ДНР было выпущено 128 единиц боеприпасов.

На донецком направлении украинские войска однократно применили 120-мм и 82-мм миномёты, а также гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, крупнокалиберное стрелковое оружие.

На горловском и мариупольском направлениях ВСУ использовали гранатомёты различных типов и крупнокалиберное стрелковое оружие:

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (посёлок шахты им. Гагарина), Зайцево, Донецкий аэропорт (Вольво-Центр), Ясиноватая, Крутая Балка, Спартак, Ленинское, Саханка, Коминтерново», — сообщили в СЦКК.

Ни жертв, ни разрушений не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 115 боеприпасов.

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