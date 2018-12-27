Киев, 27 декабря, 2018, 09:51 — ИА Регнум. Цены на 87% продуктов на Украине в ноябре 2018 года оказались выше, чем в декабре 2017 года. Об этом заявил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко 26 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

Дорошенко отметил, что подорожание коснулось всех видов хлеба, макарон, муки, некоторых видов круп, мяса, сала, варёной колбасы, мороженой рыбы, молока, сыров, сметаны, масла и некоторых овощей.

В абсолютных числах больше всего подорожало куриное филе, говядина и варёная колбаса. В процентном соотношении больше всего подорожал лук, морковка и капуста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по оценке экспертов годовая инфляция на Украине может достигнуть 12%, хотя согласно официальным данным, её значение меньше 10%.

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