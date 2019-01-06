Москва, 6 января, 2019, 10:44 — ИА Регнум. В парках Москвы и на городских площадках в Рождество 7 января состоятся праздничные гулянья. В большинстве парков народные гулянья начнутся в 13:00 и завершатся в 19:00, сообщается на портале мэра Москвы.

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В частности, праздничные рождественские гулянья пройдут в 24 зонах отдыха. Гостей парков ждут мастер-классы по созданию народных инструментов, уроки кадрили, пение колядок и выступление фольклорных коллективов.

На Рождество в парках можно будет прокатиться на санях, запряженных лошадьми, отчеканить монету на память, изготовить старорусские музыкальные инструменты — свирели, гусли, колокольчики и трещотки. Также гостей ждут и другие сюрпризы.

Праздничные рождественские гулянья пройдут в Парке Горького, «Сокольники», парке Победы на Поклонной горе, «Зарядье», музее-заповеднике «Коломенское» и др. Вход для всех желающих свободный.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 14 декабря 2018 года по 13 января 2019 года проходит шестой фестиваль «Путешествие в Рождество». В этом году фестиваль посвящен сказкам и персонажам из популярных книг.

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