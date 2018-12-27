Смоленск, 27 декабря, 2018, 09:48 — ИА Регнум. Читателей ИА REGNUM с Новым годом поздравляет начальник управления по научной работе ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет», кандидат педагогических наук, доцент кафедры менеджмента Нина Розанова.

Из личного архива Нины Розановой Начальник управления по научной работе ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет», кандидат педагогических наук, доцент кафедры менеджмента Нина Розанова

«Дорогие друзья! Волшебство Нового года и Рождества уже стоит на пороге. Давайте плотно закроем «старую дверь» года уходящего с его трудностями и проблемами и пошире распахнем и двери, и окна, и, конечно, наши сердца в год наступающий. И чтобы проблемы стали вполне решаемыми творческими задачами, мечты — реальностью, а каждое утро нового дня — радостным».

«Будем просто хорошо делать свое дело — каждый из нас, любить и беречь родных и близких. Нанотехнологии, цифровая экономика, «прорыв» и подобные классные штуки возможны, только если мы — граждане России — будем здоровы и заряжены оптимизмом», — сказала Нина Розанова.

«Своим землякам-смолянам хочется пожелать мира и согласия в городе и области. Политика политикой, а мы, простые жители, очень хотим, чтобы власти думали, прежде всего, о людях. Особые поздравления любимому вузу — Смоленскому государственному университету! Университету в этом году исполнилось 100 лет! Низкий поклон нашим ветеранам и счастливого нового — 101-го года каждому члену дружного коллектива!» — отметила Нина Розанова.