Москва, 27 декабря, 2018, 09:41 — ИА Регнум. Московский зоопарк закупил к новогодним праздникам 365 куколок бабочек, сообщает 27 декабря официальный портал мэра Москвы.

Куколки бабочек

«Совсем скоро они начнут вылупляться. Наши энтомологи создали для них максимально комфортные условия. В павильоне поддерживаются оптимальная температура и уровень влажности для того, чтобы состоялось превращение куколок в ярких крылатых красавиц. Мы надеемся, что эти бабочки станут приятным сюрпризом для наших посетителей и порадуют их в дни новогодних каникул», — заявила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

В экспозиции ожидается появление редких тропических бабочек восьми видов — парусника лови, парусника палинур, парусника полит, парусника руманзовия и сильвии с Филиппин, а также совиных бабочек и морфо из Коста-Рики.

Акулова отметила, что тропические бабочки живут недолго, две-три недели. И понаблюдать за ними в Москве можно до середины января.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в Москву были доставлены три слонёнка из Мьянмы.