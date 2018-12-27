Москва, 27 декабря, 2018, 09:31 — ИА Регнум. В России ликвидирован крупный канал сбыта наркотиков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МДВ РФ 27 декабря, выйти на организатора интернет-магазина, от владельцев которого наркосбытчики получали товар, удалось через курьера, задержанного в поезде Москва — Астрахань с более чем 200 граммами наркотического средства МДМА.

Николай Русаков. Курильщики опиума. 1927

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В результате деятельность межрегиональной организованной группы, занимавшейся сбытом наркотиков в особо крупном размере в регионах России, была пресечена сотрудниками полиции. Всего из незаконного оборота было изъято свыше 15 кг наркотических средств и более 30 кг сырья для их производства.

«В отношении троих фигурантов возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. В их квартирах проведены обыски, в ходе которых изъято более 9 кг МДМА и метамфетамина, а также 1,5 кг гашиша и марихуаны», — уточнила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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Кроме того, в частном доме в Московской области была обнаружена подпольная нарколаборатория. Здесь стражи порядка изъяли ёмкости с порошкообразным веществом весом около 30 кг, канистры с жидкостью, электронные весы, респираторы и оборудование для изготовления таблеток. По имеющимся данным, в лаборатории производилось в среднем 25 тысяч таблеток МДМА в сутки. Затем наркотики перевозились железнодорожным и воздушным транспортом в различные регионы России.

Все задержанные отправлены в СИЗО по решению суда.

Как сообщало ИА REGNUM, только в Подмосковье за девять месяцев 2018 года полицейские изъяли из незаконного оборота почти 1,5 т наркотиков. Кроме того, прекращена деятельность 41 подпольной лаборатории, специализирующейся на изготовлении наркотических средств и психотропных веществ.