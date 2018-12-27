Москва, 27 декабря, 2018, 09:25 — ИА Регнум. Власти Москвы подготовили для москвичей и гостей столицы праздничную программу не только на Новый год, но и на Рождество. Так, рождественскую программу подготовили 24 столичных парка, сообщается на портале мэра Москвы.

Pravoslavie.ru Рождество Христово

7 января посетителей парков ждут как традиционные мероприятия, так и сюрпризы. В Рождество состоятся концерты, мастер-классы и гулянья. Также гости смогут отчеканить монету в кузнице, сварить чай в варежке и побывать на «Фабрике счастливых людей».

Праздничные рождественские гулянья пройдут в парке Горького, «Сокольниках», парке Победы на Поклонной горе, в «Зарядье» и др. Вход для всех желающих свободный.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 14 декабря по 13 января проходит шестой фестиваль «Путешествие в Рождество». В 2018 году фестиваль посвящен сказкам и персонажам из популярных книг.

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