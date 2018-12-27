Магас, 27 декабря, 2018, 09:04 — ИА Регнум. В Ингушетии на стационарном посту задержана автомашина, на которой перевозилось более 30 тонн нефти. У полицейских вызвала сомнение подлинность товаро-сопроводительных документов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

При проверке выяснилось, что управлял «КамАЗом», оборудованном цистерной, 31-летний житель Северной Осетии. А сама нефть была похищена из нефтепровода в городе Карабулак. Это было установлено экспертами-криминалистами после соответствующего исследования, сообщили ИА REGNUM 27 декабря в пресс-службе МВД по Ингушетии.

В настоящее время машина задержана и доставлена на штрафстоянку. Владельца груза ждет разбирательство — в его действиях усматривается состав преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Кража». Организована доследственная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября 2018 года Владимир Путин поручил председателю правительства России Дмитрию Медведеву и генеральному прокурору Юрию Чайке принять незамедлительные меры по выявлению и пресечению хищений газа, нефти и нефтепродуктов, несанкционированного подключения к распределительным сетям и незаконного оборота нефтепродуктов на территории Дагестана.

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Стоит отметить, что вопрос хищения энергоресурсов остро стоит и в других субъектах Северо-Кавказского федерального округа. В Ингушетии, Северной Осетии все еще, несмотря на многолетнюю борьбу правоохранителей, отмечаются факты работы мини-нефтезаводов, где из украденной нефти изготавливают солярку и бензин-сырец.

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