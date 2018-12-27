Москва, 27 декабря, 2018, 09:03 — ИА Регнум. Как только пик налоговых выплат российских компаний остался позади, рубль, лишившись последней поддержки, перешел к быстрому снижению. В ходе торгов 26 декабря российская валюта потеряла более процента к американскому доллару и к евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Можно сказать, что теперь рубль находится без защиты перед разворачивающейся на международных рынках финансовой бурей. Замедление мировой экономики, обвал американских фондовых индексов, частичная приостановка работы правительства США, тупик Brexit и другие глобальные проблемы будут укреплять и ускорять отток капитала с развивающихся рынков», — пояснил эксперт.

Весь этот негатив делает попытки сопротивления рубля в ближайшие полтора месяца практически бесполезными. Так что главным вопросом становится лишь скорость ослабления российской валюты. Крайне высока вероятность, что до конца января —февраля доллар США подорожает до отметки 72−74 рубля, а евро до 80−81 рубля.

«В ходе торгов 27 декабря рубль может продвинуться по этому пути еще немного, сместив диапазон торгов рубля к доллару США к 69,20−70,20 и скромнее по евро, к 78,40−79,40», — считает Быков.

Читайте также: Рубль игнорирует растущую цену на нефть