Вашингтон, 27 декабря, 2018, 09:01 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Майк Помпео посетит Багдад 11 января. Об этом журналистам в Германии сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Майк Помпео

Она уточнила, что в Ираке Помпео встретится с премьер-министром страны Аделем Абдель Махди. Как отмечается в сообщении пресс-службы Белого дома, Дональд Трамп во время телефонного разговора «пригласил премьер-министра посетить Белый дом, и премьер-министр согласился».

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Ранее сообщалось, что запланированная на 26 декабря личная встреча американского президента Дональда Трампа с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди не состоялась из-за организационных расхождений. В итоге они поговорили по телефону, в том числе коснувшись темы вывода американских войск из Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря президент США Дональд Трамп совершил неожиданный рождественский визит на американскую военную базу в Ираке, где он выступил перед военными. Это стало первой поездкой главы Белого дома в зону конфликта с участием американских военных после избрания на пост президента в 2016 году.

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На обратном пути из Ирака Трамп также посетил войска на авиабазе «Рамштайн» в Германии. В поездке его сопровождала первая леди США Меланья Трамп.