Москва, 27 декабря, 2018, 08:53 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства заявило, что на развитие АПК будет потрачено более 350 млрд рублей за шесть лет. Отдельно около 30 млрд руб. будет потрачено на развитие экспорта агропромышленной продукции согласно майскому указу президента РФ. По предварительным прогнозам, к 2024 году планируется довести долю агроэкспорта до $45 млрд рублей. Особую роль в наращивании экспортного потенциала агропрома играют тепличные хозяйства, заявил корреспонденту ИА REGNUM новый президент Ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников (кандидатура была утверждена 21 декабря).

Игорь Грабарь. Пашня. 1930

Под колпаком

Модернизация тепличного хозяйства и строительство новых теплиц являются залогом успешного развития сельского хозяйства в России. Это особенно актуально и ввиду технологических особенностей, и ввиду особенностей климатических — иначе сложно получать больше одно урожая в год. Сегодня тепличная продукция уже стала значимым экспортным товаром, и ее потенциал очень большой. Для того чтобы его реализовать, необходимо продолжить наращивать существующие мощности.

С 2014 года благодаря программе министерства сельского хозяйства, направленной на поддержку предприятий АПК и, в частности тепличных хозяйств, отрасли удалось перейти от импортозамещения к экспортной модели производства. С 2017 года почти в два раза вырос объем производства тепличных овощей, до 1,1 млн тонн. В 2018 году планируется достигнуть показателя в 1,3 млн тонн. Вообще, экспорт продукции АПК, по данным РЭЦ, вырос в 2018 году на 30% и сейчас составляет более 5% от общего объема экспорта.

За пять лет производство тепличных овощей в сельскохозяйственных организациях страны увеличилось на 50%. В текущем году введено около 300 га зимних промышленных теплиц (общая площадь закрытого грунта в стране приближается к 3 тысячам гектаров), что позволило дополнительно создать более 6 тыс. рабочих мест.

По данным «Агро-инвест», доходность новых тепличных комплексов превышает 20%. Количество же тепличных хозяйств в стране продолжит расти опережающими темпами, в среднем на 250 га ежегодно.

Чем бог послал

По оперативной информации органов управления АПК субъектов РФ, валовый сбор тепличных овощей по состоянию на 25 декабря составил 930,0 тыс. тонн (на 28% выше аналогичного периода 2017 г. — 726,5 тыс. тонн). В том числе огурцов — 560,0 тыс. тонн, томатов — 356,0 тыс. тонн, прочих овощных культур — 14,0 тыс. тонн. Всего объем производства тепличных овощей планируется довести к 2020 году до 1,5 млн тонн.

Суммарно огурец и томат занимают свыше 95% в производстве тепличной продукции. Это позволило почти полностью вытеснить импортных конкурентов по этим продуктам с отечественного рынка и даже выйти с экспортом в страны Прибалтики.

Почему это важно

Развитие сельхозпродукции и продовольствия как за счет более строгой системы контроля, так и за счет внедрения современных биотехнологий, включая семеноводство, селекцию, генетику, сегодня является осознанной необходимостью. Это позволяет создавать дополнительные рабочие места, способствует развитию сопутствующих отраслей, а также позволяет создавать продукцию с более высокой добавленной стоимостью. Так, агрорынки стран СНГ стали стабильными покупателями наших семян.

Нынешним приоритетом правительства является стимулирование внешнеэкономической деятельности в сфере АПК: создание отраслевой системы поддержки и продвижения экспорта сельскохозяйственной продукции и обеспечение соответствия российской продукции требованиям регулирующих органов целевых зарубежных рынков; регулирование ставок вывозных таможенных пошлин на экспортируемую сельхозпродукцию, в частности зерно. На это и направлена заявленная программа поддержки развития АПК.

Куда везём

Сейчас основными потребителями российского АПК в первую очередь являются российские потребители. Однако есть понимание того, что растущий спрос в Китае, Индии, странах Юго-Восточной Азии, Африки и Персидского залива, а также растущий потенциал отечественного АПК могут сделать сельскохозяйственный экспорт значительным ресурсом развития страны в будущем.

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