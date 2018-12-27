Вашингтон, 27 декабря, 2018, 09:06 — ИА Регнум. Когда историки будут исследовать первые десятилетия после холодной войны, они, скорее всего, будут удивлены тем, насколько неумелыми и провокационными были шаги Соединенных Штатов и стран НАТО во взаимоотношениях с Россией. Наиболее внимательные из них придут к выводу, что к обострению диалога с Москвой привел целый ряд непродуманных действий со стороны руководства этих стран, а к концу срока Барака Обамы они вообще стали причиной новой холодной войны. С приходом же его преемника Дональда Трампа ситуация обострилась еще больше, и появился риск того, что холодное противостояние может превратиться в горячее, пишет Тед Гален Карпентер в статье для американского издания The American Conservative.

Холодная война

Читайте также: Atlantic: Нет проблемы мировой киберпреступности, есть проблема с Россией

Поскольку история современности, отмечает автор, по-прежнему пишется, у Вашингтона и его союзников всё ещё есть возможность избежать настолько катастрофического исхода. Тем не менее действия американских политической и медийной элит в ответ на недавний инцидент между Россией и Украиной в Керченском проливе говорят о том, что прошлые ошибки их ничему не научили. Что хуже, они, кажется, намерены усиливать и без того контрпродуктивную жесткую политику в отношении Москвы.

Руководству США удалось испортить отношения с Россией уже через несколько лет после развала Советского Союза. Одним из немногих официальных лиц США, кто уловил характер ошибочной политики Запада и то, как она создает напряженность в отношениях с Кремлем, стал Роберт Гейтс, который занимал пост министра обороны в последние годы правления Джорджа Буша — младшего и в самом начале правления Обамы.

«Когда я докладывал президенту моё видение Мюнхенской конференции, я поделился мнением, что с 1993 года Запад — и особенно США — в значительной степени недооценили масштаб унижения России от поражения в холодной войне», — указывает Гейтс в своих мемуарах, имея в виду нашумевшую речь президента России Владимира Путина в Мюнхене в 2007 году.

«Тогда я не сказал президенту, что, по моему убеждению, выбранный в отношении России курс был неверен после ухода в 1993 году со своего поста бывшего президента США [Джорджа] Буша — старшего», — продолжил он, отмечая, что «огромным достижением было добиться согласия [советского лидера Михаила] Горбачева на объединение Германии». — Однако та поспешность, с которой Запад стал инкорпорировать столь большое число бывших подконтрольных Советскому Союзу государств в НАТО незамедлительно после развала СССР, была ошибочной».

Читайте также: В НАТО все же обещали СССР не расширяться на восток

По мнению Гейтса, столь же непродуманными были и другие шаги Вашингтона, в частности, разворачивание американских военных на ротационной основе в Румынии и Болгарии. Его Гейтс назвал «ненужной провокацией». На этом список глупых и заносчивых действий Запада в отношении России не заканчивается. Гейтс также указывает на то, что просчетами Вашингтона были действия в Сербии, а также попытки включить в Североатлантический альянс Грузию и Украину. В целом же оценка бывшим министром обороны политики Вашингтона в отношении России носит довольно жесткий характер.

«Когда в девяностых годах и впоследствии Россия была слаба, мы не воспринимали российские интересы всерьёз. Мы не смогли увидеть мир с их точки зрения и поддерживать нормальные долгосрочные отношения», — подчеркнул Гейтс.

Несмотря на его критику выбранного США курса в отношении России, Гейтс по-прежнему недооценивает всю непродуманность политики Вашингтона и НАТО в этой сфере. Шаги администрации были вопиюще недальновидными. Даже до прихода к власти нынешнего главы Российского государства западные державы относились к стране как к фактическому врагу. Так, страны НАТО осуществляли ряд провокационных действий даже тогда, когда Москва не делала агрессивных шагов, которые хотя бы как-то могли оправдать поведение Запада.

Как показал недавний инцидент в Керченском проливе, стремление к конфронтации с Россией лишь усилилось за последние годы. Когда российские пограничники открыли огонь по трём украинским кораблям, которые попытались силой пересечь этот узкий проход между Таманским полуостровом и «аннексированным» Крымом, реакция США и их союзников была яростный. Тогдашний посол США в ООН Никки Хейли назвала действия Москвы «противозаконными».

Более того, целый ряд американских законодателей и экспертов стал выступать за более провокационные ответные шаги. Кто-то заявил о необходимости увеличить объемы продажи оружия Киеву, тогда как другие пригрозили новыми санкциями против Москвы. Были и такие, кто рекомендовал активнее проводить учения НАТО в Черном море и увеличить военную помощь Украине. Некоторые поддержали заявление украинского президента Петра Порошенко о том, что НАТО должно разместить свои военные корабли в Азовском море, несмотря на то, что такой шаг неизбежно приведет к горячей войне Запада с Россией.

Слишком многие западные эксперты — прежде всего, в США — ведут себя так, как будто США и их союзники по НАТО приложили огромные усилия для создания хороших рабочих отношений с Россией, но были вынуждены пойти на жесткую политику исключительно из-за агрессивных действий Москвы. Это искаженная картина мира, которая выгодна только членам НАТО. Те, кто ее придерживается, пытаются представить Запад в качестве того, кто только реагирует, а не идёт на агрессивные, непродуманные и провокационные шаги. Такое представление очень далеко от действительности: действия Москвы обычно носили характер реакции на агрессивные шаги Запада.

Особенно неверно утверждение, что ответственность за ухудшение отношений между Востоком и Западом лежит исключительно на Москве из-за ее военных операций в Грузии и «на Украине». Проблемы начались намного раньше, чем события 2008 и 2014 годов. Запад унизил поражённого противника, который демонстрировал все признаки готовности стать частью более широкого западного сообщества. Расширение НАТО и игнорирование российских интересов на Балканах стали тем, что и подорвало дружественные отношения.

Подобная политическая близорукость, заключает автор, напоминает действия союзников, которые проявили вопиющую жесткость к новой демократической Веймарской республике после Первой мировой войны. Страны блока НАТО относятся к России как к врагу, и есть все признаки того, что страна в него же и превращается. Такое развитие событий может оказаться крайне трагическим примером пророчества, которое исполняет само себя.