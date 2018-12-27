Астана, 27 декабря, 2018, 08:39 — ИА Регнум. По итогам 11 месяцев 2018 года горнорудные предприятия Казахстана добыли железной руды на сумму 265,4 млрд тенге ($710,5 млн), что на 18,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 27 декабря сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Александр Дейнека. Перед спуском в шахту (фрагмент). 1925

В натуральном выражении за отчетный период добыто 38,72 млн тонн железной руды, что на 7,8% больше, чем годом ранее. Добыча железнорудных концентратов выросла на 8,7%, до 10,6 млн тонн. Добыча железнорудного агломерата снизилась на 2,3%, до 4,794 млн тонн, неагломерированной железной руды — на 4,1%, до 6,622 млн тонн.

Отметим, по запасам железной руды Казахстан занимает третье место среди стран СНГ — 16,6 млрд тонн. Основные месторождения находятся на севере республики. Особое значение имеют Качарское и Соколовско-Сарбайское месторождения.

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