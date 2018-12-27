Москва, 27 декабря, 2018, 08:30 — ИА Регнум. Синоптики обещают москвичам днем 27 декабря мороз до — 9 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Рябушкин. Зимнее утро. 1903

«Температура днем −7…−9 °С», — говорится в сообщении.

Погода будет облачной, местами гололедица. Возможен небольшой снег. Ветер будет дуть северной четверти со скоростью 3−8 м/с.

В ночь на 28 декабря термометр покажет до — 14 °C, днем ожидается от 9 до 11 градусов мороза.

Как сообщало ИА REGNUM, в новогоднюю ночь в Москве ожидается небольшой снег и мороз до — 7 °C.

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