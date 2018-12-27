Владивосток, 27 декабря, 2018, 09:12 — ИА Регнум. Эксперт ИА REGNUM, заместитель директора Экспертно-аналитического центра ДВФУ Дмитрий Шелест, поздравляя жителей России с наступающим Новым годом, выразил уверенность в том, что «мы выдержим всё и победим». Для этого, по его мнению, нельзя забывать о том, что мы живём в великой стране и каждый из нас значит гораздо больше, чем существующая политическая конъюнктура.

Дмитрий Шелест Дмитрий Шелест

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«Уходящий год был сложным для страны. Социальная нестабильность, мизерная экономическая активность, внешнее давление: когда говорят о прошедшем 2018, вспоминают эти и многие другие проблемы. Находятся скептики, которые пугают тем, что и 2019 год будет не лучше. Но ожидания неприятных перемен, ушедшие сложности как-то заставляют нас забыть о многих более значимых для нас ориентирах. Суета, подогреваемая и каждым из нас, и неуклюжими действиями властей, заслоняет другую сторону нашего мира.

Поэтому моё основное пожелание на Новый год: смотреть в грядущее с оптимизмом. У нас есть все основания для такого взгляда. Во-первых, вся перетряска мировой системы не должна заслонять от нас того, что мы живём в великой стране с 1000-летней историей, являясь плотью от плоти наследниками и великих побед, и не менее значимых свершений. Во-вторых, несмотря на все несуразности, у нас есть семьи, близкие и родные нам люди, на которых мы можем положиться и которые нужны нам. И, наконец, в-третьих, каждый из нас, жителей, граждан великой России, значит гораздо больше, нежели чем существующая политическая конъюнктура.

Не забывая об этом, каждый из нас сможет достичь нечто большего, чем решения сиюминутных задач, тогда мы поймём, насколько важна общность и внутри семьи, и среди россиян, тогда наше будущее будет в большей степени определяться нами. Мы выдержим всё и победим!», — сказал Дмитрий Шелест.