Новосибирск, 27 декабря, 2018, 08:25 — ИА Регнум. В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего чиновника мэрии по факту мошенничества с муниципальным имуществом, сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

Дело возбуждено в отношении 39-летнего заместителя начальника отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по жилищным вопросам администрации Новосибирска и его 44-летнего доверенного лица. Расследование велось по шести эпизодам преступлений по статье «Мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В Новосибирске улучшение жилищных условий жителей аварийных домов проходит в рамках целевой программы «Переселение граждан, проживающих в городе Новосибирске, из жилых домов, признанных до 1 января 2011 года аварийными и подлежащими сносу и расположенных на земельных участках, не предоставленных для осуществления строительства на 2011−2013». В рамках программы новосибирцам, проживающим в таких домах, должны предоставить благоустроенные жилые помещения, а их аварийные дома снести.

В ходе следствия выяснилось, что заместитель начальника отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по жилищным вопросам Новосибирска, зная о принадлежащей мэрии недвижимости в аварийных домах, решил обманом приобрести на них право собственности. Он обратился к своему знакомому, который подыскивал людей, на которых впоследствии составлялись договоры купли-продажи недвижимости. Документы затем подписывались мэром города. После этого номинальные владельцы недвижимости по договору мены получали новые квартиры, далее эти квартиры реализовывались по рыночной стоимости. Общая сумма сделок составила более 16 млн рублей.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением после вручения копии обвиняемому будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в СУ СК РФ по региону.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новосибирский суд вернул в прокуратуру дело экс-руководителя жилищного управления мэрии Новосибирска Светланы Стыниной, так как «фактические обстоятельства дела свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий как более тяжкого преступления». Стынина проходит по ещё одному делу о махинациях с муниципальным жильём в Новосибирске. По данным следствия, в период с 2007 по 2014 год она в составе организованной группы обманом похитила свыше 40 млн рублей муниципалитета путём отчуждения 52 жилых помещений.

Читайте также: Экс-чиновнице Новосибирска закрыли часть эпизодов по делу о хищении квартир