Киев, 27 декабря, 2018, 07:56 — ИА Регнум. Так называемая серая зона безопасности в Донбассе почти полностью контролируется украинскими вооруженными силами. Об этом советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков заявил в эфире украинского телеканала «Прямой».

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По его словам, по сравнению с состоянием в мае 2014 года освобождено две трети территории.

«Практически вся «серая зона» освобождена и взята под контроль», — сказал Бирюков.

Серой зоной безопасности называют территорию, разделяющую силы Донецкой и Луганской Народных Республик и украинских силовиков. Границы зоны определены Минскими соглашениями. Введение какой-либо из сторон своих сил нарушает международные договоренности, однако украинская сторона не раз заявляла о том, что ею заняты новые позиции в этой зоне.

Как сообщало ИА REGNUM, в республиках Донбасса не исключают провокаций со стороны Украины. Так, 26 декабря замглавы управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что действия Киева направлены на сохранение власти в руках президента Петра Порошенко любой ценой.

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