Владивосток, 27 декабря, 2018, 09:09 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Алексей Корниенко поздравил жителей России с наступающим Новым годом. В своём поздравлении он отметил, что фракцию КПРФ на новые свершения вдохновляет поддержка населения, и пожелал в 2019 году всем здоровья, счастья, оптимизма, мира и любви вам и вашим близким, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Корниенко Депутат ГД РФ Алексей Корниенко

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«Завершается 2018 год, который стал во многих отношениях непростым — вместе с вами мы боролись против повышения пенсионного возраста, отстаивали социально направленные законопроекты, добивались восстановления нарушенных прав. И даже в ситуациях, когда не всё получалось, трудности учили нас осознавать проблемы, принимать важные и ответственные решения, оказывать помощь друг другу, объединять усилия, с тем чтобы радость, удача и благополучие вошли в каждый дом, в каждую российскую семью.

Фракция КПРФ в Государственной думе и я лично продолжим в Новом году защищать интересы наших избирателей на всех уровнях власти, активно участвовать в избирательных кампаниях. Ваша поддержка вдохновляет нас на новые свершения, даёт силы для дальнейшей плодотворной работы.

Желаю, чтобы новогодние праздники прошли в теплой, домашней атмосфере, среди самых дорогих людей, и принесли много радостных, незабываемых мгновений. Крепкого здоровья, счастья, оптимизма, мира и любви вам и вашим близким!» — сказал Алексей Корниенко.