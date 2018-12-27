Киев, 27 декабря, 2018, 07:46 — ИА Регнум. Украина не намерена отказываться от пользования Керченским проливом для прохода судов из акватории Черного моря в азовские порты. Об этом заявил президент страны Пётр Порошенко во время заседания украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Rn9ct Керченский пролив

«Украина никогда не откажется от использования своих портов Азовского моря, в том числе и военными судами», — цитирует его слова УНИАН.

По словам главы украинского государства, предложение отказаться от прохода судов через Керченский пролив пытается навязать «не только Кремль» но и пятая колонна внутри страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря стало известно, что работой президента Украины Петра Порошенко недовольны 82% респондентов. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».

Читайте также: Работой Порошенко недовольны более 80% граждан — соцопрос