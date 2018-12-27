Рамштайн-Мизенбах, Германия, 27 декабря, 2018, 07:37 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья прибыли на авиабазу «Рамштайн» в Германии. Это штаб-квартира ВВС США в Европе и опорный пункт американских ВВС на территории Германии. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщает агентство Аssociated Press.

Американская военная база «Рамштайн» в Германии

Читайте также: Не уходит насовсем. Ирак останется базой для действий США в Сирии

Здесь глава Белого дома поприветствовал американских военнослужащих.

https://twitter.com/AP/status/1078097421211713536

На авиабазу американский лидер прилетел после посещения военной базы США в Ираке. Там Дональд Трамп и его супруга Меланья встретили Рождество. Президент США заявил, что намерен сокращать контингент войск в Ираке, а также не исключил возможности использовать эту страну как площадку для действий в Сирии.

Также в сюжете: Трамп: Мы не отщепенцы, чтобы бесплатно защищать мир

Авиабаза «Рамштайн», расположенная к востоку от одноименного города на территории федеральной земли Рейнланд-Пфальц, является крупнейшим опорным пунктом американских ВВС за пределами территории США. В настоящее время, после закрытия в 2005 году авиабазы «Рейн-Майн», авиабаза «Рамштайн» является важнейшим перевалочным пунктом для транспортировки грузов и личного состава США в Европе. Авиабаза также может использоваться в качестве эвакуационного пункта.

В настоящий момент в Германии размещено несколько крупных военных баз США, на которых проходят службу 33 тыс. американских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол США Ричард Гренелл заявил, что к 2020 году военное присутствие Соединённых Штатов в Германии будет увеличено. Согласно планам американского командования в Европе, в ФРГ будут направлены ещё 1,5 тыс. военнослужащих.